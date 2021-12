Liitlased naudivad missioonil olles jõulumeeleolu

Heategevusaktsioonil “Operation Christmas” kogunenud pakid on jõudnud sõduriteni. FOTO: Capt Shane Charles

Välismaal missioonil olles peab ka koduseid traditsioone kaasas kandma, et koduigatsuse vastu võidelda. Tapal baseeruvad liitlased on välja mõelnud huvitavaid mänge ja tegevusi, et pühad meeleolukalt mööda saata, sealjuures trenni tehes ning oskusi ja teadmisi täiendades.