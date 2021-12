Tuledesäras Tahmaküla uisuplats Haljalas ootab kõiki uisutama

Palliplatsi haldav MTÜ Klots sai kevadel kohaliku omaalgatuse programmist ja Haljala vallalt rahalist toetust, et välja vahetada vana spordiinventar ning uuendada palliväljaku kate. Nende toetuste tulemusel on Haljalas saviliivkattega multifunktsionaalne palliplats, kus saab harrastada tennist, võrkpalli ja korvpalli.

Kogukonna eestvedaja Ivo Veierti sõnul on uisuväljak mõeldud kõigile Haljala elanikele ja uisutamise populaarsus on kõvasti tõstnud. «Olen siit-sealt kuulnud, et uiskude ostmine ning müümine on siinkandis väga elavaks muutunud,» muheles mees.