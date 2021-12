Eesti kohtupraktikas on tulnud käibele mõiste "kõne pangast". See tähendab petukõnet, millega internetikelmid üritavad kätte saada inimeste PIN-koode, et ohvri pangakonto tühjendada. Kuid rahast võib ilma jääda ka siis, kui vajutada petumeili sisus olevale lingile.