Tegemist on üsna pretsedenditu juhtumiga, sest Freienthal on mees opositsioonist, kes kandideeris valimistel Reformierakonna ridades. Tapa praeguse võimukoalitsiooni moodustavad teadupärast EKRE ja valimisliit Valgejõgi. Erinevalt Okatovist ja Seppingust on Freienthal aga konkursiga valitud ja töötab Tapa abivallavanemana juba alates 2011. aasta augustist.