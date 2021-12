Marje Muusikus kiitis Lääne-Virumaa elanikke, asutusi ja ettevõtteid, et maakonna nakatumisnäitajad on langenud alates novembrikuu teisest nädalast. "See on olnud kõigi ühine suur pingutus," sõnas ta. Novembrikuu esimesel nädalal lisandus Lääne-Virumaale nädalaga 679 haiget. "Üheks nädalaks vahepeal langus peatus, kuid oleme tublis languses olnud viis nädalat, jõudes 50. nädalaks Lääne-Virumaal 57 haigeni," rääkis Muusikus. "Kui novembri alguses juhtisime nakatumisnäidu edetabelit, siis novembris ja detsembri alguses olime Lääne-Virumaaga pikalt auväärsel viimasel kohal," lisas ta.