Lihata liha väljakutse: vegani jõulud

Lapsepõlves teadsin, et on liha ja on taimed, aga sellest, et ainult taimsest isu täis saada, ei rääkinud mulle keegi. Porgand oli au sees küll, aga valdavalt seetõttu, et pidavat andma kotkasilmad. Praegu on veganlus kõigile paremini nähtaval, selle plussidest räägitakse nii loomadevastase vägivalla, keskkonnasäästlikkuse kui ka inimese enese tervise seisukohalt.