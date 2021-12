“Aisakella helinal meil on jõulud jälle käes ...”

Nii on see järjest vähemates peredes, aga Hanno Tamme omas kindlasti aisakell ja kujused kõlisevad. "Aisakell on meie talurahva iidne jõuluese. Kui sõideti kirikusse, siis seoti see hobuserakmete või looga külge ja see helises. Kellel oli, pani hobusele kaela ka kuljused. Jõulud on ju meie kõige suurem püha. Maarahvas tõstis nõnda tuju, kogus energiat ja lõi ilu," rääkis 82-aastane Väike-Maarja külje all asuva Tisleri talu peremees.