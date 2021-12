Tihtipeale defineerivad ka need, kes räägivad, kuidas neid asjad ei huvita ja kuidas nad neist üle on, end asjade või nende puudumise kaudu. Kohati mõjub selline üleolek omamoodi lapsikuna. Ja üleüldse – siingi saab parafraseerida üht tuntud küsimust: kumb oli enne, kas asi või inimene? Kusjuures igati tervitatav loomuomadus on asjalikkus. Jõuludki tähendavad muu hulgas asju – tähendusega, märgilisi. Olgu need siis kodus käega katsuda või mälestustes-meenutustes.