Politseinikud pidasid mehe kinni ning tema suhtes on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis kätkeb endas kehalist väärkohtlemist ja süütamist. "Mees on varem kriminaalkorras karistatud," ütles Paju. Menetlus on algusfaasis ning tehakse toiminguid, et kõik juhtunu asjaolud välja selgitada.