Tõlla trahter sulgeb Kadrinas uksed

Selge on see, et tänaste elektrihindadega on ettevõtetel väga raske. Eriti kui rääkida toitlustusest, kus on müügiartiklite hinnad madalad. "Novembri kuu elektriarve oli 550 eurot. Üks õllekann 3,50.- ja keskmiselt üks praad 6 eurot. Mitu müüki peaks tegema, et ainuüksi seda arvet ära tasuda? Palju," selgitas pubi perenaine Getter Kähr. Suuri kulusid on toitlustuses palju. "Veekulu, rendiseadmed, riigimaksud, töötajate töötasud, tooraine," nimetas Kähr ja lisas, et püsimajäämiseks oleks olnud tarvis ebamõistlikult palju hinda tõstma. Aga kas siis oleksid saanud jääda püsima kliendid? "Kahjuks Kadrinas on üldse toitlustusettevõtted püsinud lühiajaliselt," nentis pubipidaja.