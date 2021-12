"Ma ei ütleks, et olukord on rohkem kontrollitud või turvalisem võrreldes eelmise aastaga," rääkis Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba, "vaktsineerituid töötajaid ja õpilasi on küll rohkem, aga omikrontüvi tuleb suure lainena."

Ametikoolis õpib 600–700 õpilast, mille tõttu testiti nädala algul kõiki vaktsineerimata õpilasi ja õpetajaid. "Vaktsineeritud õpetajatel on testimine vabatahtlik," rääkis Rooba ja lisas, et tegemist on koolisisese üritusega, kuhu lapsevanemad ei ole kutsutud. Eelmisel aastal jõuluüritust ei toimunud, kuid selle aasta novembris otsustati võimalikke terviseriske hinnates, et jõuluüritus korraldatakse välitingimustes.