Jakobi ema Marge Schwindt kõneles, et nende perel on olnud vähiga palju kokkupuuteid. Oma kolme poega on Marge ja Ivar Schwindt kasvatanud kõigest ausalt rääkides ja arutledes. Koos vaadatakse erinevaid heategevussaateid, et lapsed näeksid ja teaksid, et maailmas on väga palju väga erinevaid inimesi erinevate muredega. "Julgustan neid alati küsima, kui nad näevad midagi tavalisest erinevat," tõdes ema Marge ja lisas, et üldjuhul keegi ei pahanda, kui laps siiralt ja heatahtlikult küsib.