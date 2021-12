"Kogu materjal on seotud Rakvere tammikus leiduvaga. Õppeklassi üks eesmärk on, et ka koolid leiaksid võimaluse siduda Rakvere tammiku külastamise loodusõppe programmidega. Julgustame kõiki loodusehuvilisi, nii suuri kui väikesi, ka talvisel ajal tammikus liikuma ning tutvuma uuenenud õpperaja ja uue õppeklassiga," rääkis keskkonnaspetsialist.