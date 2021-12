Jõule varjutasid maakonnas sagedased liiklusõnnetused

Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi rääkis, et korrakaitsjad said pühade ajal 70 väljakutset, mis jääb isegi veidi alla tavapärasele nädalavahetuse väljakutsete hulgale. "Kõige muret tekitavam on olnud olukord liikluses, sest keeruliste ilmaolude tõttu on juhtunud mitmeid liiklusõnnetusi," nentis maakonna politseijuht. Pühade ajal registreeris politsei 14 liiklusõnnetust, milles sai viga kuus inimest. "Teeolud on jätkuvalt talvised, seega kutsume liiklejaid ettevaatusele – olge roolis väga tähelepanelikud, hoidke piisavat pikivahet ja valige teeoludele vastav kiirus," sõnas Satsi.