Jelena Rozinko vaktsineerimisele järgnenud 12 kuu jooksul on Eestis kaitsesüstitud 840 000 inimest, kellest 270 000 on saanud juba ka tõhustusdoosi.

Vaktsineerimine on vähendanud suremust ja rasket haigestumist. Eesti haiglaravi statistikast selgub, et vaktsineeritud inimene vajab ravi 3–10 korda vähem kui vaktsineerimata inimene. Terviseameti andmetel satub keskmiselt 7,5 protsenti diagnoositud inimestest haiglavoodisse, samal ajal vaktsiini saanute seas on raskeid juhtumeid ainult 0,02 protsenti.