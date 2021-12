Lääne-Virumaal võib minna juba 11 veekogu jääle

Päästeameti ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu sõnul on alates 28. detsembrist lubatud minna nende veekogude jääle, kus jää paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Selliseid veekogusid on veeohutus.ee veebilehe andmetel praegu maakonnas üksteist.