Brita Rannamets õpib uuesti ujumist armastama

Tamsalust pärit noor ujuja treenis mõnda aega Tartus ja astus üheksandasse klassi Audentese spordigümnaasiumisse, et harjutada Riho Aljandi käe all. Eesti koondise endine peatreener suri ootamatult ning tema õpilased said uue juhendaja. Rannamets ei leidnud uue treeneriga ühist keelt, ujumine muutus piigale vastumeelseks ja ta loobus armastatud alast.