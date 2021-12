Sambaraha ja energiakriis tekitasid kütteseadmete ostubuumi. Kumb on parem, kas puidugraanulikamin või õhksoojuspump?

Ivo Leek, kütte- ja jahutusseadmetega tegeleva Calidum OÜ üks omanikest, pakkus, et müügibuumil on kaks põhjust: järsult tõusnud elektri hind ja pensionisammastest välja võetud raha. “Möll läks lahti septembris, kui kõrget elektri hinda veel ei ennustatud,” lausus ta. “Ja vaatamata suurele ostuhuvile on järelmaksulepinguid sõlmitud palju vähem kui aasta tagasi. Klient tuleb ja maksab kohe, tal on selleks raha olemas. Aga ei osteta huupi, vaid salongi tullakse kindla teadmisega, mida on vaja.”