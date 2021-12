Lääne-Viru noortel ujujatel läks jõuproov väga hästi korda, ujumisklubi Wiru Swim liikmed võitsid 22 ­medalit, mis on väikese klubi kohta suurepärane saavutus.

Ujumistreener Gunnar Tõnningu sõnul võitsid Rakvere ujujad viimati Eesti meistrivõistlustel teateujumise aastal 2003, ja nüüd suudeti seda koguni kolmel korral, mis näitab, et suhteliselt väikeses kohas on võimalik teha head tööd ja loomulikult on noored harjutajad olnud tublid.