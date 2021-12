Ujuja Alex Ahtiainen ületas end Klaipėdas mitmel distantsil

Alex Ahtiainen püstitas Klaipėdas suurepärased isiklikud rekordid ja on tõusnud Eesti tippudele kandadele. FOTO: Viktorija Makovskaja

Alex Ahtiainen on jõudnud Eesti ujumise tipule väga lähedale. Tema esimene treener Mare Järv usub oma endisse kasvandikku ja on veendunud, et noormees jõuab veel kaugele.