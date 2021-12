Kaasava eelarve hääletuse võitis Võsu laululava renoveerimise ettepanek, mis kogu hääletusel 359 häält ehk 51,6 protsenti kõikidest häältest. Ettepaneku eesmärgiks on renoveerida amortiseerunud laululava selliselt, et see sobiks ülejäänud rannataristuga ning parandaks rannaala visuaalset väljanägemist.