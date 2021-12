Puhkekeskuse tegevjuhi Kennet Käpa sõnul sõideti rulliga kõik põhirajad läbi juba detsembri alguses, et suusaraja põhi kinni tallata. Detsembri keskel sula tõttu nädal aega suusatada ei saanud, kuid 23, 25. ja 27. detsembril tehti rajad jälle korda. Selleks on puhkekeskusel rajasaan Alpina Sherpa. Iga päev kasutab radu 200–300 suusasõpra.

On ka tagasilööke. "Iga asi, mis kulub, võib rikki minna. Alpina Sherpal tuli jõulu esimesel pühal paremalt poolt lint maha. See juhtus Jäneda linnamäel. Mootorsaan viidi esmaspäeva hommikul Tallinnasse parandusse ja võeti seal koost lahti. Ma arvan, et hiljemalt nädala lõpuks on saan tagasi. Praegu on meil asendussaan Viking 20, mille hankisime Tallinnast Ramo esindusest. Ega suusarajad tegemata ei jää," rääkis Käpp.