"Kellaaega ei ole veel paika pandud just nimelt seetõttu, et me ei tea, kas me seda üldse sellisel moel korraldada saame või peame tegema nii nagu eelmisel talvel, kui presidendimatk ei toimunud ühel konkreetsel päeval, vaid me pakkusime seda võimalust terve veebruarikuu," ütles Jäneda Mõis OÜ tegevdirektor Enno Must.