Rakverlane loovutas oma 30 000 eurot väärt vundamendi linnale

Miks inimene krunti erastada ei soovinud, pole teada. Selle eest tulnuks küll tasuda eelmainitud summa, kuid kinnistu tegelik väärtus on praegu hinnangu kohaselt 30 000 eurot ja selle müük võimaldanuks kulud paljukordselt katta. “Võibolla on tegemist pärijateta inimesega, kel polegi motivatsiooni vara omada,” pakkus Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami. “Igatahes on talle olukorda ja tema võimalusi selgitatud. Varast loobumine on pikk protsess, see ei käi üleöö,” lisas Juhkami.