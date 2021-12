Kogukonnakeskusena on Rakvere küllusliku ajaloopärandiga, mis on siinsele hariduselule heaks kindlaks vundamendiks. Järgmisel aastal tähista­takse Rakvere rahvakooli asutamise 425. aastapäeva, kuid arvatavasti on haridust antud siin juba 15. sajandi algusest. Sellise pikkusega haridustraditsioonidest saavad rääkida vähesed linnad maailmas, Eestist rääkimata. Kui traditsioonidele annab vundamendi ajalooline pärand, siis hariduselu seinad, aknad ja uksed maailma loob siinne kogukond. Kohalikud maastikud, kultuuri- ja spordielu, ettevõtted ja ettevõtmised, kogukondlik koos tegutsemine on mitmele Rakvere kandi inimesele avanud tee maailma ja loonud sellega tähendust kogu piirkonnale. Hariduselu hoone seob tervikuks katus – siinsed koolid. Just kool koos kogukonnaga on see, mis aitab õppijatel üheks siduda kohaliku ajaloopärandi, tänapäeval kogukonnale olulise ja parimad akadeemilised teadmised.