Toidupangale annetasid detsembris vallad ja koolid

“Tänan kõiki neid vabatahtlikke, kaasa arvatud õpilasi, kes on käinud tegemas kogukonnapraktikat, ja absoluutselt kõiki, kes on oma käed külge löönud pakkide komplekteerimisel, kaalumisel, jagamisel, kogumisel ja väljastamisel,” rääkis Kukemilk ja lisas, et vabatahtlikud on toidupanga nurgakivi, sest see töötab tänu neile.