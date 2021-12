Lumivalgekese muinasjutus on tegelasteks seitse pöialpoissi, aga nendest siinkohal juttu ei tule. Lind, kes kannab pöialpoisi nimetust, on samuti selle saanud oma väiksuse tõttu – tegemist on Euroopa pisima linnuga. Sümboolselt on selle linnukese valinud oma rahvuslinnuks üks Euroopa pisemaid riike Luksemburg.