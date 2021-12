Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu sõnul on päästetöötajad aasta jooksul teinud Lääne-Virumaa riskikodudesse umbes 1300 külastust. "Teateid kodude kohta, kus valitseb tuleohtlik olukord, saame päevas üks-kaks tükki ning nende kontrollimist viiakse läbi ka pühade ajal," ütles Kirsipuu. Ta pani inimestele südamele, et aastavahetusel ei tohiks valvsust kaotada ning kinni tuleks pidada kõikidest ohutusreeglitest. "Aastavahetusel ilutulestikku vaatama minnes tuleb toas küünlad kustutada ja pürotehnikat kasutada vastavalt juhendile ning kaine peaga, sest ilutulestik on oskamatutes kätes väga ohtlik," toonitas Kirsipuu ja lisas, et välise vigastusega või kasutusjuhendita pürotehnikat osta ei tohiks. Samuti tuleb pürotehnikat hoida kuivas kohas.