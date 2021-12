Maastikujalgratturina võin kinnitada, et peale igat langust tuleb tõus – kõige olulisem on sõitu nautida ja leida rõõmu ka rasketest hetkedest. “Mida tugevamad on su jalad, seda kergem on kanda koormat õlgadel” on samuti üks väga tõene uus-vanasõna. Selle õppisin jõusaalis.