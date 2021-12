Kiri: ilutulestik – ühtede hetkeline rõõm teiste kannatuste hinnaga

Tänavuses valimiskompassis pärisime kohalikel valimistel kandideerijatelt nende arvamust ilutulestiku teemal. 64 protsenti vastanutest leidis, et kohalik omavalitsus peaks kutsuma eraisikuid üles mitte korraldama ilutulestikku aastavahetusel, pidades silmas loomade heaolu. Mitu vastajat tõid esile, et on ise loomaomanikena pidanud vastamisi seisma probleemidega ning näevad lahendusena uuenduslikke meetodeid, näiteks valgussõud.