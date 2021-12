Juhtkiri: vanaks tervist, uueks mõistust!

Keerukas aasta jääb selja taha. Armas lugeja, hoolimata sellest, milliseid värve on 2021 meile pakkunud, loodame lehetoimetuses, et meelde jääb siiski ainult hea, kõige parem, parimast parim. Et on olnud, mida õppida ja kogeda ning uude aastasse kaasa viia.