"Evelin on esimene inimene, keda meie toimetust külastades kohtab, ning nii mõnelgi korral on ta suutnud ärevaid olukordi oma rahulikkuse ja naeratusega lahendada," rääkis tegevtoimetaja Veiki Ojaperv. "Evelini boonuseks on ka tema üha enam tärkav huvi ajakirjanduse vastu – oma töövarjupäeva veetis ta näiteks just ajakirjaniku seltsis –, mis annab talle palju juurde meie klientide ja lugejatega suhtlemisel."