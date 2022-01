Müürsepa Tarvas ja Sõbra Tarvas pidasid All Starsi stiilis heategevusliku kohtumise

Rakvere Tarva korvpalliklubi korraldas aastalõpuüritusena sõumängu ja selle raames ka heategevusliku korjanduse publikule, et abistada perspektiivikat noort sportlast. Lisaks läks oksjonil saja euroga kaubaks Sven Pugoneni omaaegne mängusärk ning Sõbra ja Müürsepa autogrammiga palli eest käidi välja 350 eurot. Kõik annetused ja oksjonitulu, 2684 eurot, läksid triatleet Kevin Vabaoru toetuseks. Noore spordimehe hinnang oli: “Ütlen ausalt, mul läks kaks päeva aega, et aru saada, mis toimus, see oli nii suur üllatus minu jaoks, seda kõike on sõnadega keeruline kirjeldada. Ikka kõva abi on sellest, see summa päästab väga palju ettevalmistusperioodil.”