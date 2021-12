Laupäevaks jagub nii pluss- kui miinuskraade

Öösel on pilves ilm. Öö hakul sajab kohati vihma, mitmel pool on udu. Pärast keskööd muutub sadu põhja poolt alates laialdasemaks ja läheb üle lörtsiks ning lumeks, ühtlasi tuiskab. Mandril võib alguses ka jäävihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s, pärast keskööd pöördub tuul loodesse ja põhja ning tugevneb saartel ja rannikul 6–10, puhanguti 14, hommikul kuni 14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –3 kuni +1 kraadi, saartel tuleb kuni 4 kraadi sooja, hommikul põhja poolt alates temperatuur langeb. Teed on libedad!