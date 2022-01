Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhi Erki Laidmäe sõnul on sügis olnud ravimitootjatega läbirääkimiste koha pealt väga viljakas. "Mitmed pikalt kestnud läbirääkimised on õnnestunud kokku sõlmida ning jaanuarist lisandub nimekirja tavapärasest mitu korda enam ravimeid," märkis ta.

Laidmäe hinnangul jätkub ka tuleval aastal trend, et turule tuleb järjest rohkem kitsale sihtgrupile mõeldud ravimeid. Eesti mõistes võib see tähendada ravimeid, mida vajab aastas käputäis, näiteks 15–20 patsienti. Üks sellistest uuel aastal nimekirja lisanduvatest ravimitest, toimeainega risdiplaam, on mõeldud spinaalset lihasatroofiat põdevatele lastele. "Uuest aastast hüvitab riik nüüd ravimit, mis teeb patsientide olukorra paremaks ja pikendab nende eluiga," ütles Laidmäe. Ravimi üks eesmärkidest on aidata patsiendil saada tugevamaks. Samuti väheneb vajadus hingamistoe järele ja suureneb tõenäosus iseseisvalt kõndima hakata.

Uuest aastast lisandub loetellu ka vähiravimeid nii kodus kasutamiseks kui ka haiglaravi jaoks. Kokku lisandub nimekirja 16 uut võimalust eri vähivormide ja -staadiumite raviks. "Et ravim saaks loetellu lisatud, on oluline, et selle kasu oleks patsiendi jaoks tõestatud ning tootjatega oleks õnnestunud hinnaläbirääkimistel saavutada meie kõigi ühise ravirahakoti jaoks aktsepteeritav hind," selgitas Laidmäe loogikat, mille järgi haigekassa ravimeid hüvitab.

Nimekirjast on lisatud ka kolm ravimit, mis on mõeldud vaimse tervisega seotud haiguste raviks. Skisofreeniapatsientidele on loetelus uus ravim toimeainega kariprasiin, mille eesmärk on teiste positiivsete mõjude seas vähendada patsiendil luulumõtteid ja rahutust. Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega patsientide jaoks on aga varasemast enam kättesaadavad ravimid toimeainetega atomoksetiin ja metüülfenidaat, sest raviga saab nüüd alustada lastepsühhiaater ning vajaduse korral saab seda pikendada perearst.

Haiglaravimitest lisandub loetellu depressiooniravim toimeainega esketamiin. Tegu on ravimiga, mida saab haiglas kasutada juhul, kui patsienti ei ole eelmised antidepressantide kuurid ega ka elekterimpulssravi aidanud. "Kuna ravimi hind on väga kallis, on sellised piirangud vajalikud, sarnased tingimused on kehtestatud ka näiteks Rootsi tervishoius. Loodame, et hind läheb ajapikku odavamaks ja meil on võimalus ravimit enamatele patsientidele hüvitada," selgitas Laidmäe.

Inimesed, kes põevad hüperkolesteroleemiat ehk kellel on liiga kõrge kolesteroolitase ja kes on üle elanud ka infarkti, saavad uuest aastast kasutada selle vastu bioloogilist ravi toimeainega alirokumaab. Kui varem oli ravi alirokumaabiga ja evolokumaabiga hüvitatud limiteeritud arvuga perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientidele, siis algavast aastast hüvitab haigekassa neid ravimeid laiemale ringile patsientidele eesmärgiga nende järgmine infarkt ära hoida ja suremust vähendada.

Samuti laieneb uuest aastast ravimivalik südamepuudulikkusega patsientidele, sest loetellu on lisandunud empagliflosiini sisaldavad ravimid. Uued ravivõimalused saavad ka hulgiskleroosi ja fibroseerivaid kopsuhaiguseid põdevad patsiendid.