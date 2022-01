Aastavahetusega kaasneb palju traditsioone. Ka jõuluvana tulek on üks igivana komme. Jõuluvana võttis vanast ikka lapsi sülle, aga nüüd ei ole see soovitav. Koju tellitud võõras jõuluvana võib olla äkki pervert, kes paneb käe lapse põlve peale … ja oh seda õnnetust. Ka televiisoris ei tohi koolilapsi enam näidata, nende nägude kohad tehakse uduseks, sest seal võib olla ka rikaste ja ilusate lapsi keda võidakse ehk ära röövida või muidu neile kurja teha. Kui nii edasi läheb siis kümne aasta pärast näeme televiisoris ainult udustatud nägudega inimesi ja televisiooni tegemine muutub mõtetuks. Või siis tehakse korraldus panna televiisoriekraani ette udustatud mattklaas… See on umbes sama nagu vanasti Vene valitsus Ameerika häält segas, ainult et meetodid on teistsugused.