Teetemperatuur on kõikjal veel miinuspoolel, kuid õhutemperatuur on saartel plusspoolele tõusnud. Harju-, Rapla-, Lääne- ja Pärnumaal sajab jäävihma, saartel ja läänerannikul piirab kohati nähtavust udu. Teed on paiguti jäised ja libedad ning jäävihm muudab teel liiklemise tavapärasest keerulisemaks. Liiklejatel tuleb olla tähelepanelik!