PÖFF, mis juba aastaid on oma rahvusvahelise filmitööstuse konverentsiprogrammi ning loomemajanduse arenduskeskuse kaudu aidanud kaasa Eesti filmitööstuse rahvusvahelistumisele, hakkab nüüd koolitama ka filmigruppide tehnilisi töötajaid: dekoratsioonide ehitajaid, valgustajaid, kostüümikunstnikke, rekvisiitoreid, produtsendi assistente, võttekohtade otsijaid, platsifotograafe jne. Ilma nende spetsialistideta ei ole võimalik filmi teha ega tuua Eestisse suuri välismaiseid filmiprojekte.

Tegu on PÖFF-i täiendkoolitusprogrammi Discovery Campus raames toimuva Eesti esimese süsteemse filmivõttegrupi tehniliste erialade erikoolituse projektiga, kus mentorite ja õppejõududena osalevad Eesti parimad oma ala spetsialistid. Projekti eesmärk on pakkuda eeskätt Ida-Virumaa ettevõtlusele uusi võimalusi ja kasvatada sellega kohalikku tööhõivet, samuti tutvustada peamiselt energeetika ja suurtööstusega seotud kuvandiga Ida-Virumaad teistsuguse nurga alt, et luua pinnas loovettevõtluse arenguks.