Tarvo Tiivits on elukutseline fotograaf, kes spetsialiseerunud tootefotodele ja teeb seda enda loodud fotostuudios Pikstrik. Samuti on ta pildistanud palju loodusfotosid, millest osa on jõudnud loodusajakirjadesse, kooliõpikutesse ja keskkonnateemalistesse veebiväljaannetesse.