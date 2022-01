Igal loendusperioodil tuleb üles märkida kõik rajal nähtud ja kuuldud linnud, sisestada andmed vaatlusankeeti ja edastada need hiljemalt kevadel maismaa talilinnuloenduse koordinaator Jaanus Eltsile. Kuna loenduste eesmärk on jälgida talilindude levikut ja arvukust pikema aja jooksul, siis on väga oluline järgida etteantud metoodikat ja teha vaatlusi vastutustundlikult.