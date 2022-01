Konkursile "Kultuurisõber 2021" saab esitada kandidaate

Esimest korda tunnustab ministeerium aasta kultuurikorraldajat, sest kultuurikorraldaja jaks ja jõud on see, mis laseb mõtetel teoks saada ning toetajad kokku tuua.

Kultuuriminister Tiit Terik ütles konkursi väljakuulutamisel, et kultuurielu on püütud hoida avatuna nii palju kui võimalik. "Erakapitali panus ja pikaajalised koostöösuhted on osutunud üha olulisemaks ja riik tunnustab seda," rääkis minister.