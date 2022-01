Juhtkiri: horoskoobihobi

Tuleviku mittenägemine on üks inimliigi nõrkustest. Meil on kiired autod, isemõtlevad telefonid, robottolmuimejad ja poes maksmiseks piisab vaid pangakaardiga viipamisest, kuid seda, mida toob homne päev, võime vaid aimata ja soovida, reaalsust ei tea keegi. See teeb aga meelehärmi: ikka tahaks ju teada!