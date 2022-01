Repliik: pöörane algus

Pööraselt alanud 2022. aasta juhatas sisse kõikvõimas omikrontüvi. Viiruseversioon, millest me keegi mitte midagi ei tea, kuid mille kohta palju oletame. Olles ise kolme vaktsiinidoosiga kaitstud, olen aru saanud, et tegelikult kaitseb mind vaid taevane vägi koos tibakese lootusega, et kui haigeks jään, siis kergelt. Muud ei tea me keegi.