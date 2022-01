Udu, lörts ja vihm teevad teed libedaks

Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolamärjad või sõidujälgede vahel soolalumesegused, Ida-Virumaal jäised ja lumised. Kõrvalmaanteed on samuti lumised. Teetemperatuur on saartel ja Lääne-Eestis plusspoolel, mujal Eestis kergelt miinuses. Õhutemperatuur on saartel plusspoolel, Põhja-, Kesk- ja Kagu-Eestis 0-kraadi juures ja Virumaal miinuses. Peaaegu üle Eesti piirab nähtavust udu, vaid Kirde-Eestis on taevas selgem. Paiguti sajab uduvihma. Teeolud on talvised ja libedad!