Kadunud loom on kolmeaastane ja tema täpne tõunimi on eesti väikeponi. "Tüdrukud käisid poniga kelgutamas, poni ehmatas maastikul ja jooksis ära," rääkis poni peremees, Rakvere Linnaorkestri dirigent Teno Kongi. Sedasi pole Joosep tema sõnul varem minema perutanud. "Tavaliselt, kui ta on jooksu pannud, siis ta jääb ise seisma mingil hetkel."