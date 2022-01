Ave Sats: “Asjade liigutamine paneb majas energia uuesti käima”

Möödunud aasta augusti alguses Rakvere spordikeskuse juhiks asunud Ave Sats on pannud lühikese ajaga puhuma uued tuuled. Laos kasutuna seisvad asjad on rännanud sinna, kus neid tarvis läheb. Oma ringkonna inimesed on kutsutud koostööd tegema. Ideede ja tegevuste nimekiri, mis spordielu edendamiseks teha, on väga pikk.