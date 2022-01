Taliolümpia alguseni on jäänud vähem kui kuu aega

Tugitoolisportlastele paistab aasta 2022 põnev tulevat, sest mitmesuguseid ülemaailmseid võistlusi on kavas omajagu. Esimene tõsisem spordihuvilist teleka ette paigutav suurüritus, taliolümpiamängud Pekingis, avatakse neljandal veebruaril, seega on jäänud ­oodata veel 30 päeva. Kui möödunudsuvise Tokyo olümpiaga käis kuni viimase hetkeni karikakramäng, toimub – ei toimu, siis hiinlased näikse saavat hakkama. Kõik sportlased ja muidu asjapulgad peavad läbima põhjaliku testimiskadalipu ja olema vaktsineeritud, igatahes ei ole praeguseni olnud juttugi, et mängud ei peaks toimuma.