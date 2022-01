Taliolümpiamängude auks anti välja postmark

Lisaks postmargile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik (FDC) ja infokaart. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris postmargi esitluse päeval ehk 6. jaanuaril. Postmargi tiraaž on 20 000, nominaal 1,90 eurot ning postmark on trükitud trükikojas Vaba Maa. Margi on kujundanud Jaan Saar.