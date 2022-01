Noortekeskused sisustavad koolivaheaega mitmekülgsete tegevustega

Rakvere avatud noortekeskuse projektijuhi Angela Tikofti sõnul on huvi koolivaheaja eriprogrammi vastu sedavõrd suur, et planeeritud tegevustele ja väljasõitudele on saadaval veel mõned üksikud vabad kohad. Kui sügisesel koolivaheajal oli märgata noortekeskuse külastatavuse langust, siis käimasoleval vaheajal huvi üle nuriseda ei saa, sest noortekas avatakse tavapärasest tund aega varem ja külastajaid on koolipäevadega võrreldes rohkem.