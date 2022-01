Igapäevane elude päästmine ehk Tavaline tööpäev EMO-s

Erakorralise meditsiini osakond (EMO) on kui New York, see ei maga kunagi. Iial ei tea, mida järgmine hetk võib tuua. Vahel voolab päev sujuvalt, vahel on kümme inimest ja kolm kiirabiautot korraga järjekorras. Kui läksin Rakvere haigla EMO tööd vabatahtlikuna väisama, oli juba ette arvata, et tuleb rahulik vahetus. Murphy on juba niimoodi seadnud.